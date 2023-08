News Udinese – Dramma Masina / Fuori due mesi, caccia al sostituto

Adam Masina potrebbe restare fuori per almeno altri due mesi. Ora parte effettivamente la caccia al sostituto. Il marocchino sembra essere entrato in un vero e proprio incubo da quando è arrivato in quel di Udine. Fa fatica ad essere titolare ed inoltre gli infortuni stanno limitando e non poco le sue capacità sia dentro che fuori dal campo. Adesso non possiamo fare altro che vedere su chi potrebbe puntare la società del Friuli Venezia Giulia per sostituire un calciatore fondamentale negli schemi di mister Andrea Sottil. Il nome trovato ad oggi e su cui la società potrebbe affondare è quello di Maxime Estève del Montpellier. Si parla di un buonissimo giocatore, ma allo stesso tempo di un rimpiazzo anche dell'ultimo minuto che dovrà ambientarsi in pochissimo tempo ad un nuovo campionato e dovrà dare certezze sin da subito. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato. Ecco il nuovo portiere <<<