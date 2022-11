Calciomercato Udinese – I bianconeri tremano / A Inzaghi piace un centrale

Il team bianconero deve difendere tutti i suoi campioni. Quella che si prospetta all'orizzonte sarà un'estate molto difficile: il punto

L'Udinese si gode una classifica di ottima fattura ed un inizio di stagione che nessuno vedeva da almeno un decennio in quel del Friuli. Le belle prestazioni, però, hanno messo in evidenza un vero e proprio problema sotto il punto di vista dei giocatori. Quasi tutti sono stati annotati dalle big europee ed adesso sarà difficile poterli difendere e trattenerli da quello che potrebbe essere il contratto più importante di tutta la loro carriera. Nelle ultime ore c'è un caso in particolare ed è quello che riguarda un difensore centrale, stiamo parlando di Rodrigo Becao. Il brasiliano da diverso tempo ha su di lui le attenzioni di molti club prestigiosi. Ecco il punto sulle squadre disposte a fare di tutto pur di poterselo assicurare.

In pole position (secondo il quotidiano torinese Tuttosport) sembrano esserci i neroazzurri di Simone Inzaghi. si parla di una squadra che deve ringiovanire il suo reparto difensivo e di conseguenza potrebbe fare contro su Rodrigo Becao. Non dimentichiamo che il roccioso difensore centrale ha sempre giocato in una difesa a tre e di conseguenza si può definire già pronto per un salto di qualità di questo tipo e di questo livello. I bianconeri sembra che abbiano già fissato un prezzo per il classe 96.

Il cartellino di Becao — I Pozzo non hanno nessuna intenzione di svendere un giocatore di questa caratura, motivo per cui la richiesta è sui dodici milioni di euro. Una cifra che potrebbe raggiungere la squadra di Milano solo dopo la cessione di Stefan De Vrij. La situazione è in un completo divenire e potrebbe cambiare da un momento all'altro.