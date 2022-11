News Udinese – L’Europa passa dalla difesa / Il ritorno di Rodrigo Becao

Il team dei Pozzo si gode questi dieci giorni di vacanza prima della ripresa fissata per il 28 novembre del 2022. La squadra è arrivata sicuramente lunga sotto il punto di vista della preparazione, perché dopo una partenza a razzo c'è stata una decisiva frenata e tutte le conseguenza che ne derivano. basti pensare che dopo sei vittorie di fila e ben nove risultati utili consecutivi, sono arrivate le sconfitte con il Torino e il Napoli e i pareggi con delle società tutt'altro che irresistibili come Lecce, Spezia e Cremonese. Bisogna sicuramente riprendere il cammino perduto ed alla ripresa ci sarà un giocatore che ha fatto la differenza dall'inizio alla fine, ma nelle ultime partite si è dovuto accontentare di un posto in tribuna.

Il protagonista dell'articolo è Rodrigo Becao, stiamo parlando di un difensore capace di crescere enormemente nelle sue ultime stagioni con l'Udinese. Infatti a partire da questa estate sono state davvero tante le squadre che hanno chiesto informazioni ai friulani per poterselo assicurare. Tra le tante non possiamo dimenticare l'Everton allenato da Frankie Lampard. Nel corso di questa stagione, però, non solo ha confermato le sue ottime prestazioni ma si è addirittura migliorato sia in fase difensiva che in fase di costruzione e pure quando c'è da mettere la palla in porta o fare il passaggio decisivo, ha alzato la mano e detto: "presente".