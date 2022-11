Mercato Udinese | Gotti pensa a Nestorovski: ora il macedone può partire

L'attaccante macedone è entrato nel mirino dello Spezia che ora pensa seriamente a un suo ingaggio nel mercato di gennaio

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil si gode gli ultimi giorni di vacanza dopo un avvio di stagione molto difficile quanto promettente. La ripresa degli allenamenti è fissata per venerdì 25 novembre al Bruseschi. Ora bisogna dare il massimo sul campo da gioco per poter continuare a sognare in grande e cercare di ottenere un piazzamento in uno dei prossimi tornei europei. Nel frattempo ci sono dei giocatori che sono stati attenzionati dai club del nostro campionato e tra questi c'è anche Ilja Nestorovski. Ecco tutte le ultime sull'attaccante macedone, in gol nell'ultima giornata di Serie A al Maradona.

Il Messaggero Veneto oggi fa il punto sulla situazione del mercato, in vista della finestra invernale che aprirà ufficialmente il 2 gennaio. In casa friulana c'è la volontà di mettere mano al reparto avanzato che, rispetto a giugno, ha perso Pussetto e può contare su quattro elementi in totale: oltre a Beto, nessuno degli attaccanti ha segnato più di una rete.

Gotti pensa al macedone — Il suo rendimento sempre costante quando chiamato in causa è stato notato dal suo ex allenatore Luca Gotti che sta cercando un attaccante da affiancare a Mbala Nzola, capace di siglare 7 reti fino ad ora. Il quotidiano rivela che il club ligure ha chiesto il macedone all'Udinese e che l'operazione si può chiudere a gennaio quando a Udine dovrebbe approdare quel Matheus Martins per cui l'Udinese ha versato 9 milioni di euro.