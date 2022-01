Udinse – Un big ai saluti? Marino ha già trovato il sostituto

La sessione invernale di mercato sta giungendo al termine. In questi ultimi giorni, prepariamoci a veri e propri fuochi d'artificio. L'Udinese ha sistemato la difesa con gli arrivi di Pablo Marì e Filip Benkovic. A breve, verrà ufficializzato anche il giovane James Abankwah (resterà in prestito in Irlanda).