Udinese-Atalanta | Il Giudice Sportivo ha deciso: ecco il verdetto

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, si è espresso in merito al ricorso presentato dall'Udinese riguardante il match contro l'Atalanta

Redazione

L'Udinese non sta di certo passando un periodo semplice. Nel mese di gennaio sono arrivate tre sconfitte ed un pareggio. Fortunatamente, adesso c'è la sosta. Mister Gabriele Cioffi avrà due settimane intere per lavorare con la squadra quasi al completo in modo da presentarsi alla ripresa del campionato al 100% per affrontare il Torino, reduce dal pareggio contro il Sassuolo. Ma facciamo un passo indietro. Dopo il ko contro l'Atalanta, la società friulana aveva deciso di presentare un ricorso. Ecco il verdetto del Giudice Sportivo.

Verdetto

Arrivano brutte notizie per l'Udinese ed i suoi tifosi. Infatti, il Giudice Sportivo ha omologato il risultato di Udinese-Atalanta 2-6, respingendo così il ricorso presentato dal club friulano il 12 gennaio in cui veniva chiesto ''il riconoscimento della non regolarità della gara, l'annullamento del risultato conseguito sul campo come omologato e la conseguenziale ripetizione della gara in data da destinarsi''. Niente da fare. Resta il pesante ko ottenuto sul campo. La squadra di Gasperini ha trovato i gol con Pasalic, Muriel (doppietta), Malinovskyi, Pessina e Mahele. Inutili le reti di Beto e l'autogol di Djimsiti. Ma cambiamo argomento e torniamo a parlare di mercato. Ecco le ultime news.

Mercato

Pierpaolo Marino, dopo gli arrivi di Filip Benkovic e Pablo Marì, è pronto per un colpo di prospettiva. Infatti, l'Udinese sta per ufficializzare il giovane difesnore James Abankwah. L'irlandese sta svolgendo le visite mediche. A breve le firme. Tuttavia, il classe 2004 resterà in prestito al St.Patrick's fino a fine stagione. Aggiornamenti anche per quanto riguarda il centrocampo. I profili più caldi restano quello di Thiago Holm, Rigoberto Rivas e Cesar Falletti. Bisogna fare in fretta. Attenzione, invece, al futuro di Gerard Deulofeu. L'interessamento del Marsiglia è reale e concreto. La famiglia Pozzo ha fissato il prezzo: 20 milioni di euro. Nel frattempo, Andrea Agnelli ha bussato alla porta dell'Udinese. Tutti i dettagli <<<