Udinese – Biglietto di sola andata / Cessione vicina

Sarà una sessione fondamentale per tutti quei club che hanno la necessità di rinforzare la rosa. L' Udinese vorrebbe regalare a Cioffi almeno un paio di rinforzi, ma prima servono le cessioni.

Pierpaolo Marino sta lavorando duramente per trovare una nuova sistemazione ai vari esuberi. Teodorczyk e Forestieri hanno già salutato, ma potrebbero non essero gli unici. Altri due calciatori hanno le valigie in mano. Ecco di chi si tratta <<<