Mercato Udinese – Bilic scarica Sarr: i bianconeri ora sognano

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Non perdere le ultime sul mercato della squadra dei Pozzo

Il team del Friuli Venezia Giulia lavora sui campi in vista dei prossimi incontri di campionato. La società ha intenzione di continuare a fare la differenza e sogna una seconda parte dell'annata addirittura migliore rispetto alla prima. Per poter raggiungere un traguardo di questa portata, però, occorre una squadra fortissima e ben strutturata nelle ultime ore giungono delle voci importanti per quanto riguarda un possibile favore tra le due società dei Pozzo. Gino è alle prese con un vero e proprio separato in casa: Ismaila Sarr. Per non perdere diversi milioni di valore del giocatore, occorre trovare una soluzione il prima possibile.

Proprio in questo caso potrebbe arrivare la classica operazione congiunta tra le due squadre di proprietà della famiglia friulana. L'Udinese si prenderebbe in prestito il giocatore protagonista nel corso di questo mondiale e allo stesso tempo il Watford metterebbe sotto contratto Martins, per poi girarlo ai bianconeri solo nel corso della prossima estate. Questa strategia di mercato in realtà potrebbe sembrare più fattibile del previsto, visto che un innesto del genere darebbe l'occasione di poter puntare veramente in alto in classifica. Con l'arrivo di Sarr il sogno Europa sarebbe sicuramente realizzabile. A rafforzare le voci delle ultime ore ci pensa anche il tecnico del Watford. Ecco le parole di Bicic.

Affermazioni dure da digerire — "Oggi volevo che Ismaila potesse scendere in campo e giocare, ma non è tornato per la partita". Dopo queste dichiarazioni i tabloid inglesi non hanno potuto fare altro che far partire un vero e proprio caso Sarr. Con l'Everton che resta alla porta e spera di potersi aggiudicare il talentino a prezzo di saldo.