News Udinese – La difesa sorride: il ritorno di due pedine importanti

Il team friulano continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Nel frattempo arrivano notizie positive dai campi del Bruseschi

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Si tratta di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e di conseguenza cercare in tutti i modi di raggiungere il suo obiettivo: un piazzamento europeo. Sarà difficile visto che le avversarie sono agguerritissime, ma c'è fiducia attorno ad un ambiente che continua a lavorare al massimo delle proprie capacità. Nelle ultime ore sono arrivate le prime notizie positive per Andrea Sottil. Sono ben due i giocatori che hanno recuperato totalmente e sono pronti per scendere sul campo da gioco, già a partire dal prossimo incontro amichevole con il Bilbao.

Il primo protagonista è reduce da una partita mondiale giocata e stiamo parlando di Enzo Ebosse. Il camerunense ha fatto fatica a prendersi un posto da titolare con la sua nazionale, ma contro il Brasile ha avuto la sua chance e l'ha sfruttata nel migliore dei modi. Proprio nel corso di quel match è arrivata una vittoria storica per la selezione africana. Adesso Enzo è pronto per riprendersi un posto da titolare anche con l'Udinese e proprio in queste ore è tornato ad allenarsi con i compagni in vista della seconda parte di questa importante stagione. Non solo lui è tornato a pieno regime, ma anche un altro centrale.

Rientro dall'infortunio — Ha terminato il programma specializzato nel migliore dei modi ed ora Bram Nuytinck non vede l'ora di tornare sul campo da gioco. Difficile che possa farlo con estrema semplicità, visto che la concorrenza è agguerritissima, ma Sottil (in conferenza post partita con il West Ham) ci ha tenuto a ricordare che Bram è un difensore importantissimo per questo team. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul neo arrivato dell'Udinese in sinergia con il Watford. Matheus Martins è un nuovo giocatore della famiglia Pozzo: ecco tutti i dettagli <<<