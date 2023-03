Calciomercato Udinese – Boey, storia di un (quasi) affare bianconero

Sacha Boey è l’ennesimo affare a tinte bianconere o forse no. Il francese si sta mettendo in mostra come un vero e proprio campioncino all’interno del campionato turco. Con la maglia del Galatasaray ha già messo a referto ben due...

Sacha Boey è l'ennesimo affare a tinte bianconere o forse no. Il francese si sta mettendo in mostra come un vero e proprio campioncino all'interno del campionato turco. Con la maglia del Galatasaray ha già messo a referto ben due assist in ventidue presenze e sta giocando dei grandi match sia in fase offensiva che difensiva. Il calciatore che sta sorprendendo tutti per le sue grandi capacità, però, è un vero e proprio rimorso per una squadra nello specifico: l'Udinese. Il team gestito dalla famiglia Pozzo è da diverso tempo sulle tracce di questo ragazzo. Sia quest'estate che nel corso del mercato invernale ha provato diversi assalti pur di assicurarsi le sue capacità, ma tutti non sono andati a buon fine. Ecco cosa è cambiato dall'ultima offerta del team friulano.

Da quando il Galatasarayha detto di no ai bianconeri il valore di Boey è continuato ad aumentare. Non solo il valore potrebbe fare la differenza, visto che anche tutte le squadre interessate sono di un livello completamente diverso. Si è passati da un team di metà classifica come i friulani ad una big del calcio mondiale come l'Arsenal di Mikael Arteta e di conseguenza anche il prezzo del cartellino sta arrivando a cifre molto più importanti.

La sintesi della trattativa — Anche quando l'Udinese non riesce a concludere un acquisto, da comunque a tutti la dimostrazione di saperci vedere lungo. In questo caso è mancato davvero poco per potersi permettere un altro calciatore di grande caratura e pronto per far parlare a lungo delle sue qualità. Adesso non possiamo fare altro che attendere e goderci il prossimo colpo a tinte bianconere. Restando sul tema mercato, non perdere le ultime sul prossimo bomber bianconero. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è pronto a fare follie per un calciatore. Ecco il nuovo centravanti <<<