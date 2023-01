Udinese – Arriva Boey e saluta Pereyra / La trattativa del giorno

La squadra bianconera continua a muoversi sul mercato. Nelle ultime ore arriva la notizia di un interessamento per Boey. Le ultime

Redazione

La società guidata dalla famiglia Pozzo continua a lavorare sul calciomercato e vuole rinforzare la squadra il più possibile. Nelle ultime ore si sta lavorando intensamente per cercare di sistemare tutti i problemi che potrebbero esserci sia dai rinnovi che dal mercato estivo. Adesso si sta facendo sempre più coraggio la pista che porterebbe a Boey. Terzino destro francese che milita nel Galatasaray e sicuramente sarebbe un grande colpo per la società bianconero. Se non fosse che questo arrivo potrebbe commissionare allo stesso tempo una grande cessione. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime sulla trattativa che riguarda il Tucumano Pereyra.

Proprio il capitano dell'Udinese nelle ultime settimane è stato avvicinato da diverse voci di mercato. Inoltre anche le parole del suo agente non fanno proprio ben sperare, perché ricordiamo che Pastorello ha garantito la partenza in caso di una chiamata da parte di una squadra che gioca la Champions League. A questo punto prendere un nuovo esterno destro quando sei già con Kingsley Ehizibue preannuncia una possibile cessione o addio da parte del capitano. Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale e non si vuole giungere a delle conclusioni affrettate, anche se le mosse dell'Udinese fanno proprio pensare a questa possibile pista.

Le cifre di Boey — Parlando del possibile nuovo innesto, scopriamo subito che alla società potrebbe costare ben cinque milioni di euro subito più tre che dipenderanno da tutti i bonus maturabili in base alle prestazioni personali e di squadra. Ancora difficile fare dei calcoli esatti o delle previsioni che sicuramente andranno in porto. Se Boey dovesse diventare realtà, però, possiamo garantire che sarà difficile per l'Udinese mantenere la prossima stagione il suo capitano.