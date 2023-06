Calciomercato Udinese – Inzaghi vuole Becao / Inizia la sfida con il Fener

L'Udinese sa che nel corso di quest'estate sarà costretta a cedere il calciatore brasiliano Rodrigo Becao. Inizia una super sfida con il Fener

L'Udinese continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. Bisognerà dare tantissimo soprattutto per ovviare a delle possibili partenze. Con il foglio di via al momento c'è un giocatore nello specifico e stiamo parlando del difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao. Le sue qualità sono molto importanti per la squadra bianconera, ma il suo contratto in scadenza è un vero e proprio problema visto che non ha dato alcun accenno di rinnovo. Si vuole evitare una situazione in stile Stryger Larsen e proprio quest'estate di conseguenza dovrebbe arrivare la cessione. Al momento sono due le squadre in pole position, andiamo a vedere di chi si sta parlando.

L'Udinese al momento ha ricevuto una sola offerta concreta e stiamo parlando dei sei milioni messi sul banco da parte del Fenerbache. La squadra non ha intenzione di svendere il suo difensore ed infatti l'offerta è già stata spedita al mittente. Nelle ultime ore sembra anche essersi avvicinata la squadra di Simone Inzaghi che giocherà nelle prossime ore la finale di Champions League. Rodrigo sarebbe perfetto per il tecnico ex biancoceleste e il suo modo di giocare. Proprio a fine giugno saluterà una colonna portante come Milan Skriniar e sembra essere proprio Becao il perfetto sostituto in questa situazione. Andiamo a vedere l'offerta minima che potrebbe accettare la squadra del Friuli Venezia Giulia.

La base di partenza — Si parla di almeno dieci milioni di euro per far partire il difensore centrale brasiliano, anche se molto dipenderà proprio dal giocatore stesso. Le sue intenzioni e la sua voglia di cambiare aria potrebbe fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Vediamo nelle prossime ore se effettivamente l'aereo che porta a Milano potrebbe prendere quota. Tutto è sospeso e la squadra attende delle possibili novità