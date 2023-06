Udinese – Udogie saluta, Pereyra ci pensa / La giornata bianconera

L'Udinese inizia a pianificare il suo futuro. La società in queste ore saluta i giocatori che lasceranno il club e inizia ad accogliere quelli che nelle prossime settimane arriveranno alla Dacia Arena. Tra gli addii che sono arrivati in questi giorni c'è anche Destiny Udogie. Arrivato due stagioni fa per una cifra molto vicina ai tre milioni di euro, è diventato uno dei migliori terzini del nostro campionato ed adesso è pronto per la Premier League con il Tottenham. Il calciatore ha dedicato un messaggio Instagram alla sua ormai ex squadra, ringraziando tutti dal presidente fino all'allenatore ed includendo anche i tifosi.