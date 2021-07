Mercato Udinese – Bonifazi ha firmato con il Bologna

Il difensore centrale non vestirà la maglia dell'Udinese nella prossima stagione. Ufficiale il suo trasferimento al Bologna

Redazione

Ieri è iniziato ufficialmente il calciomercato e l'Udinese ha annunciato la prima importante cessione. Si tratta di quella di Juan Musso all'Atalanta. Il portiere si trasferirà per venti milioni di euro a Bergamo, dove guadagnerà 1,3 milioni per quattro anni. Nei giorni scorsi, la società friulana aveva chiuso altre due operazioni. L'acquisto di Daniele Padelli a parametro zero e la vendita di Svante Ingelsson all'HansaRostock. A breve è prevista anche la fumata bianca definitiva che porterà Rodrigo De Paul a vestire la maglia dell'Atletico Madrdid. L'accordo è stato raggiunto da tempo, mancano da sistemare gli ultimissimi dettagli. Si attende la fine della Copa America. Nel frattempo, un difensore non giocherà con l'Udinese nella prossima stagione. Kevin Bonifazi ha firmato con il Bologna.

Bonifazi al Bologna

Kevin Bonifazi è ufficialmente un nuovo calciatore dei rossoblu. Dopo l'addio di Danilo, Mihajlovic ha il suo nuovo difensore centrale titolare. Molto probabilmente, infatti, il reatino verrà schierato al fianco di Soumaro con Tomiyasu (in caso di permanenza) pronto a scalare sulla fascia destra. L'operazione è stata chiusa per circa sei milioni di euro. Il classe '96, quindi, non vestirà la maglia dell'Udinese nella prossima stagione. Tuttavia, è stata la stessa società bianconera a decidere di non riscattare Bonifazi per via dell'alto costo del suo cartellino. La dirigenza friulana si sta concentrando su altri profili. Vediamo quali.

Altri obiettivi

Marino ed i suoi collaboratori sono alla ricerca di un nuovo difensore titolare da regalare a Luca Gotti. Il sogno si chiama Kamil Glik del Benevento, ma la trattativa sembra essere in salita per colpa dell'alto stipendio che percepisce il polacco. Per questo motivo, si valutano anche altre piste, come per esempio Alessandro Vogliacco del Pordenone o Wisniewski, in forza al Gornik Zabrze. Sfumato Luca Ceppitelli che ha rinnovato con il Cagliari.