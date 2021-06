Mercato Udinese – Il Cagliari vuole l’arrivo di Bonifazi in Sardegna

Kevin Bonifazi è sempre più lontano dall'Udinese, il difensore non è stato riscattato e adesso è nel mirino del Cagliari di Semplici

Redazione

Bonifazi in Sardegna da Semplici. L'Udinese non ha esercitato il riscatto del difensore che ritornerà in un primo momento alla Spal. Il difensore vuole ritornare dal suo mentore Leonardo Semplici che lo ha già allenato durante la sua avventura spallina. Un fattore importante da non sottovalutare che facilita di molto la trattativa. Resta da capire la formula del trasferimento e l'ingaggio richiesto dal giocatore per vestire la maglia del club sardo. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato in casa Udinese.

KEVIN BONIFAZI - Una stagione positiva per il calciatore natio di Rieti sotto la guida di Luca Gotti. 30 presenze stagionali in Serie A, molte dal primo minuto.

LEONARDO SEMPLICI - Si ritorna dove si è stati bene. Leonardo Semplici è stato l'allenatore di riferimento per Bonifazi durante la lunga avventura a Ferrara alla Spal. Una storica promozione in Serie A e tante soddisfazioni. Ora, il tecnico toscano vuole il difensore per rinforzare ulteriormente il Cagliari e provare a puntare ad una salvezza più tranquilla nella prossima stagione.

STRYGER LARSEN - Non solo Kevin Bonifazi in uscita dall'Udinese. Anche il laterale Stryger Larsen vuole lasciare l'Udinese. Ecco le sue dichiarazioni al portale bold.dk dal ritiro della nazionale danese: "Ho avuto alcune richieste in inverno ma nulla si è concretizzato. Ho ancora un anno di contratto con l'Udinese. Ora mi concentro sulla Nazionale e sull'Europeo, poi vediamo cosa riserba il mio futuro. Voglio provare qualcosa di nuovo, mi sento pronto. Del mercato se ne occupa il mio agente: non commento le voci sull'interesse del Watford nei miei confronti. Nel caso ne parlerò con lui".

MAMADOU COULIBALY - La prima mossa della Salernitana per costruire un club da Serie A. Ripartire da Coulibaly, faro granata nella storica promozione in massima serie del club campano. Per far scattare l'opzione di riscatto nei confronti dell'Udinese serviranno 2,5 milioni di euro. Il club friulano non vuole concedere sconti ma allo stesso tempo non eserciterà il controriscatto per il giocatore.