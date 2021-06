Calciomercato Udinese – Coulibaly potrebbe restare a Salerno

Tutte le news riguardanti il calciomercato dell'Udinese. La Salernitana vorrebbe trattenere Coulibaly, ma chiede lo sconto

Dopo il brutto finale di stagione in cui l' Udinese ha raccolto solo un punto (in casa contro il Bologna) in cinque partite, è arrivato il momento di pensare al calciomercato. Molto dipenderà da chi sarà l'allenatore bianconero nella prossima stagione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la dirigenza e Luca Gotti , il quale ha sempre dato priorità al club friulano. In caso di addio, Pozzo vorrebbe puntare su un profilo giovane, ma ambizioso: il preferito è Paolo Zanetti , appena promosso in Serie A con il Venezia . Sullo sfondo, rimangono le candidature di Pirlo e Rolando Maran . Nel frattempo, l'Udinese sta cercando sistemazione ai vari esuberi.

Come riporta Tuttosalernitana.com, la società di Lotito (in attesa di risolvere il problema legato alle multiproprietà) vorrebbe trattenere Mamadou Coulibaly che tanto bene ha fatto quest'anno a Salerno. Il centrocampista senegalese, fortemente voluto dal tecnico Castori durante il mercato di Gennaio, è stata una delle rivelazioni dell'ultimo campionato di Serie B. La società campana vorrebbe diminuire la cifra da versare nelle casse dell'Udinese, ovvero circa 2,5 milioni di euro, e starebbe pensando a chiedere uno sconto ai friulani. Tuttavia, la dirigenza bianconera potrebbe accettare le richieste visto che molto difficilmente avrà intenzione di puntare sul classe '99 nella prossima stagione.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, i giocatori più richiesti sono gli argentini De Paul, Musso e Molina. I primi due sono pronti per fare il definitivo salto di qualità e già diversi top club hanno chiesto informazioni su di loro. Entrambi con molta probabilità andranno via in questa sessione di calciomercato. Il laterale arrivato lo scorso anno dal Boca Juniors, invece, potrebbe restare un altro anno ad Udine così da crescere sia dal punto di vista tattico che da quello tecnico. Da monitorare la situazione legata a Llorente ed Okaka, non sicuri di restare.