Mercato Udinese – Non solo big: c’è qualcun altro che può partire

Il mercato dell'Udinese sta per cominciare. Tra i nomi dei possibili partenti c'è anche quello di Jens Stryger Larsen

Ancora pochi giorni e l'Udinese scioglierà i dubbi legati al futuro allenatore. Con il passare del tempo la situazione di mister Luca Gotti ha cominciato a farsi instabile e allora la società bianconera ha iniziato a guardarsi intorno. Tra i profili che piacciono di più al club friulano, in caso di partenza dell'attuale allenatore, ci sono due nomi in particolare: quello di Paolo Zanetti del Venezia, che però ha rinnovato, e quello di Rolando Maran attualmente svincolato. Se il primo si è messo in mostra in Serie B aiutando i veneti a raggiungere la promozione nel massimo campionato, il secondo è stato allontanato dal Cagliari dopo un ottimo avvio di stagione. Gli isolani infatti, prima di cambiare guida tecnica, erano ad un passo dal sogno con Rolan in panchina. Tant'è che il Cagliari prima di tornare a lottare per non retrocedere, aveva le carte in regola per aggiudicarsi un posto in Europa. Ma così non è stato. La sua, in caso di partenza di Gotti, è diventata la candidatura principale per il posto di allenatore dei friulani.