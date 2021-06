Calciomercato Udinese – Ad un passo il rinnovo del prestito di Braaf

L'Udinese vuole puntare su Jayden Braaf per la prossima stagione. Vicino l'accordo con il City per il rinnovo del prestito

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. I tifosi sperano che la squadra torni presto a lottare per l'Europa. Tuttavia, dovranno fare a meno del capitano Rodrigo De Paul . L' argentino si trasferirà all' Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro e firmerà un contratto quinquennale a 3,5 milioni l'anno. Mancano da sistemare alcuni dettagli. Il nodo principale riguarda l'approvazione e il conseguente annuncio dell'aumento di capitale da 182 milioni di euro che la società spagnola discuterà in questi giorni. Per l'ufficialità bisognerà aspettare ancora un pò, ma l'affare è concluso. I bianconeri potrebbero salutare anche altri due big: Juan Musso e Nahuel Molina . Entrambi hanno diverse richieste, ma partiranno solo se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile. Nel frattempo, la società friulana è al lavoro per rinnovare il prestito di Jayden Braaf . C'è un aggiornamento.

Jayden Braaf è arrivato lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City. L'olandese, purtroppo, non ha potuto far vedere il suo talento a causa di una serie di infortuni. Il più importante è la rottura del crociato avvenuta a fine aprile. Infatti, è sceso in campo solamente quattro volte, realizzando un gol. L'Udinese vede in lui qualità importanti e vorrebbe trattenerlo anche per l'anno prossimo. Secondo il Messaggero Veneto, l'accordo con i citizens è molto vicino. Il quotidiano afferma che la società bianconera non eserciterà il diritto di riscatto (fissato ad undici milioni di euro) per Jayden Braaf dal Manchester City entro la mezzanotte di mercoledì prossimo 30 giugno, termine coincidente con la scadenza del prestito secco effettuato dal club inglese ai friulani lo scorso gennaio, ma è comunque molto vicina al rinnovo annuale del prestito del talento olandese. Risolta questa situazione, Marino ed i suoi collaboratori si possono concentrare su altri profili. Ecco i nomi che piacciono.