Calciomercato Udinese – Brenner pronto per il grande salto: la trattativa

La squadra bianconera si sta dando da fare sia sul campo che sul mercato, sono diversi gli obiettivi della società e la voglia è quella di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Nelle ultime ore si stanno valutando diversi nomi anche per l'attacco. L'ultimo ad essere entrato nelle grazie della dirigenza bianconero arriva direttamente dagli Stati Uniti. Stiamo parlando della prima punta brasiliana Brenner . Il talento classe 2000 è stato pagato ben dodici milioni di euro solo due stagioni fa dai Cincinnati e vuole provare ad approdare in Europa per giocarsi le sue carte anche in nel vecchio continente. Sono diverse le società interessate alle sue caratteristiche e tra queste c'è anche l'Udinese dei Pozzo. Andiamo a vedere nel dettaglio chi è questo attaccante brasiliano.

Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Sao Paolo. Dopo un anno alla Fluminense (in prestito) in cui ha sorpreso tutti per le sue doti è stato venduto in America per la cifra scritta in precedenza. Anche in America non ha deluso visto che in sessanta presenze ha raggiunto quasi i 25 gol (24 per l'esattezza). Sicuramente si parla di un bomber che resta ancora un'incognita per un campionato importante come la Serie A, ma sappiamo anche che se l'Udinese punta su un determinato calciatore è perché riconosce delle qualità uniche.