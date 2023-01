News Udinese – Da Pussetto a Quagliarella / Quanti ex ci sono a Marassi?

Il team bianconero si prepara per il prossimo incontro di campionato. Non perdere il focus su tutti gli ex di questo incontro importantissimo

Quella di domenica sappiamo che sarà una delle partite più importanti per la stagione dell'Udinese. I bianconeri non vedono l'ora di fare la differenza e mettersi a lavoro per continuare a vincere dopo diversi incontri in cui i tre punti sono mancati. Se escludiamo le amichevoli, sono ben dieci i match senza successo per la squadra allenta da Andrea Sottil, sicuramente troppi per una società che fino a qualche mese fa faceva sognare l'Europa ai tifosi. La partita di domenica sarà contro la Sampdoria. Proprio i blucerchiati si ritrovano nella stessa situazione dei bianconeri, cioè possono solo vincere. Vediamo come terminerà l'incontro di Marassi e soprattutto andiamo a fare un punto su tutti gli ex di questo match. Ecco tutti gli ex friulani.

Il primo giocatore in ordine cronologico ad essere partito e passato dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria è Bram Nuytinck. Stiamo parlando di un affare delle ultime settimane, con il difensore centrale che è diventato una risorsa importantissima nel reparto difensivo di Stankovic. Il secondo talento che ha firmato per la società di Genova è Nacho Pussetto. Ricordiamo tutti che fino all'anno scorso è stato un giocatore dell'Udinese e che nei suoi passati con le zebrette non è mai riuscito a far notare tutte le sue qualità (complici anche la sfortuna e soprattutto gli infortuni).

Gli ex Amarcord — Se scaviamo nei ricordi potremo ricordarci che anche un talento importante come quello di Fabio Quagliarella sarà ex di questo incontro di campionato. Le sue qualità sono sicuramente indiscutibili, ma in questo ultimo periodo mancano le giocate che fanno la differenza ad un calciatore che arriva al tramonto della sua carriera.