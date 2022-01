Notizie Udinese – Direzione Marassi: ecco chi dirigerà il match

Domani pomeriggio, l'Udinese affronterà il Genoa allo stadio Marassi. La Lega Serie A ha svelato l'arbitro che dirigerà l'incontro: il nome

Dopo tre sconfitte consecutive (2 in campionato ed 1 in Coppa), l'Udinese deve tornare a guadagnare punti. Domani, il team friulano sarà impegnato nell'ostica trasferta di Marassi contro il Genoa, fresca del cambio allenatore in panchina. Via Shevchenko e dentro Blessin. Si preannuncia una gara combattuta e tesa. Nel frattempo, sono state rese note le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dei bianconeri. Il profilo.

Designazione arbitrale

Sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, ad arbitrare la sfida in programma allo stadio Marassi sabato 22 gennaio alle ore 15:00. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Bindoni e Maccadino e dal quarto uomo Santoro. Al Var Di Paolo, mentre all'Avar Pagnotta. Il signor Doveri ha diretto l'Udinese diciotto volte per un bilancio di quattro vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Sorride, invece, il Genoa che con il fischietto romano ha ottenuto dodici vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Il classe '77 ha già arbitrato un Genoa-Udinese il 15 gennaio 2012. I liguri si imposero per 3-2. In attesa della partita di domani, andiamo a vedere i dubbi di mister Gabriele Cioffi e Alexander Blessin.

Dubbi

Il dubbio più grande per Cioffi riguarda lo spagnolo Deulofeu. Non sappiamo se la sua mancata convocazione per il match di Coppa Italia sia dovuta a problemi fisici oppure ad una semplice gestione delle energie. Sicuramente, la lista dei convocati chiarirà molte cose. Se l'ex Watford non dovesse farcela, verrà sostituito da Isaac Success. Passiamo al Genoa. Il neo allenatore del Grifone sembra voler partire dal 3-5-2. In difesa giocheranno Vazquez, Ostigard e Vanheusden. Ancora out Criscito. Cambiaso tornerà sulla fascia sinistra, con Calafiori a destra. Sturaro, Badelj e Rovella a centrocampo. In attacco pronti Destro e Caicedo. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Non finisce qui. Marino vuole un rinforzo per la mediana. Ecco di chi si tratta <<<