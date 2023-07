Mercato Udinese – Buta ceduto al Gil Vicente / I dettagli dell’affare

Il difensore laterale portoghese Leonardo Buta è stato ceduto a titolo temporaneo. Il suo nuovo club arriva dal Portogallo: il Gil Vicente. Sfortunatamente per Buta il suo approdo in quel di Udine è stato tutt'altro che semplice. La sua esperienza è stata dettata da un gravissimo infortunio nei primi giorni di ritiro della passata stagione. Frattura di tibia e perone che sicuramente ha condizionato tutta l'annata. Adesso ci sarà l'occasione per mettersi in mostra e farsi notare prima di tornare in quel di Udine e finalmente poter mettere in scena tutte le sue qualità anche all'interno del nostro campionato. Il club ha salutato momentaneamente Buta con queste parole: "“Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Buta al Gil Vicente. Il portoghese fa, così, ritorno in patria per la stagione 23/24. A Leonardo un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza”. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal mercato. Si spegne la trattativa Ampadu <<<