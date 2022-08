Mercato Udinese – Caccia al centrale / Per Izzo parte il duello di mercato

La squadra bianconera continua a cercare un nuovo centrale di difesa. Nelle ultime ore sembra essersi aperta la pista che porta ad Izzo

Redazione

La squadra guidata da Andrea Sottil continua a lavorare sul campo da gioco, nel mentre c'è il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino che si muove sul mercato alla ricerca di possibili affari. Nelle ultime ore la società è stata chiara ed infatti ha chiuso per il nuovo esterno destro: Kinglsey Ehizibue. Le sorprese, però, potrebbero non essere terminate e nelle prossime ore la dirigenza vorrebbe chiudere il calciomercato con i fuochi d'artificio. L'ultimo nome che gira attorno all'ambiente bianconero è quello di Armando Izzo. Per diverse stagioni ha fatto il massimo con la maglia del Torino ed adesso potrebbe cercare una nuova occasione nel mondo del calcio.

L'Udinese, secondo il quotidiano sportivo Tuttosport, è una delle società interessate nel mettere sotto contratto l'ex Genoa. L'unico ostacolo, per il momento, è rappresentato dal peso dell'ingaggio che i bianconeri sperano di poter dividere assieme alla società granata. Il presidente Urbano Cairo non è molto contento di questa idea e di conseguenza si prospetta un vero e proprio duello di mercato con un'altra società in emergenza difensiva. Si parla di una squadra che vuole fare bene nel corso di questo campionato, anche se non è ancora riuscita a trovare una quadra e gli infortuni la stanno condizionando. Ecco la principale avversaria in questo duello di mercato.

I contendenti

La società che non vede l'ora di provare l'assalto decisivo è il Monza di Adriano Galliani. Anche la sconfitta di ieri pomeriggio e gli zero punti in tre giornate hanno evidenziato diversi problemi all'interno dell'ambiente biancorosso. Il direttore generale farà il possibile anche in questi ultimissimi giorni di mercato per allestire una società forte e pronta per raggiungere (prima di tutto) la salvezza.