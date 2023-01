Calciomercato Udinese – Caccia al centrale: nuovo nome per la difesa

Il team bianconero si prepara ai prossimi incontri di campionato ed allo stesso tempo cerca di rinforzare la rosa sul mercato: le ultime

Il team allenato da Andrea Sottil vuole tornare a vincere sul campo il prima possibile, anche se sappiamo che tutto questo non è assolutamente semplice e scontato. Nel frattempo anche tutta la dirigenza si sta dando da fare per prendersi un posto da protagonista con la squadra in vista della prossima stagione. Al momento la squadra ha una sola e grande esigenza, stiamo parlando della ricerca di un nuovo difensore centrale. La cessione di Bram Nuytinck ha lasciato un vuoto troppo grande e va completato il prima possibile. Ecco il nuovo nome che potrebbe firmare per i bianconeri.

Il nuovo nome arriva direttamente da una squadra italiana e stiamo parlando di un centrale che ha grande esperienza all'interno del nostro campionato: Koffi Djidji. Il suo contratto è in scadenza tra soli sei mesi e con la grande esigenza di trovare un nuovo team o un rinnovo il prima possibile. Allo stesso tempo l'Udinese cerca un centrale già disponibile questo inverno e che poi possa diventare importante anche nelle stagioni future, motivo per cui un difensore che conosce bene il campionato potrebbe essere perfetto. Al momento non c'è ancora trattativa tra le due parti, ma chissà che con il tempo la situazione non possa cambiare.

Il prezzo — Il suo valore di mercato si aggira intorno ai tre milioni di euro, ma va contato un grande e possibile sconto per via del contratto che si esaurirà tra qualche mese. L'Udinese al momento non ha ancora deciso effettivamente su quale centrale puntare in futuro e perciò tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema mercato non perdere le dichiarazioni dell'agente di Gerard Deulofeu proprio nei confronti del suo assistito. Arriva un forte interessamento da parte di una squadra per il fantasista spagnolo. L'Udinese deve difendersi dalla Premier <<<