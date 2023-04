Roma-Udinese / Deciso il direttore di gara per il big match di domenica

Il direttore di gara che guiderà le due squadre nel corso dei novanta minuti è Antonio Giua della sessione di Sassari. I suoi due assistenti saranno Preti e Lombardo. Il quarto uomo designato è Sacchi ed invece al Var ci sarà Banti e come suo assistente Manganiello. Sono diversi i precedenti per l'arbitro sia con la Roma che con l'Udinese. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le sfide in cui Giua ha diretto le due società della massima serie.

I precedenti

L'Udinese ad oggi non ha ancora mai pareggiato con l'arbitro sardo. Per il momento sono arrivate due vittorie ed anche due sconfitte, l'ultimo match che ha visto Giua come direttore è stato quello contro la Vecchia Signora giocato allo Stadium più di un anno fa. In quel caso furono i bianconeri di Torino ad imporsi per due reti a zero. Quando si parla di Roma, invece, i tifosi hanno un bel ricordo di questo arbitro. In entrambi i precedenti la società capitolina ha portato a casa i tre punti finali.