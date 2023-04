Mercato Udinese – Un nome super per la mediana / Marino vuole Coquelin

Arriva un nome super per la mediana di mister Andrea Sottil. Dopo la conferma della necessità di avere un nuovo Walace, Marino è già all'opera

Redazione

Nelle ultime ore il mercato ha lanciato una vera e propria bomba. Il centrocampista francese Francis Coquelin sembra essere vicino alla società bianconera gestita dai Pozzo. Stiamo parlando di un vero e proprio colpo da novanta per la squadra gestita da mister Andrea Sottil. Ad oggi non è ancora un affare in chiusura, ma possiamo dire che si stanno facendo passi in avanti giorno dopo giorno per poter fare questo regalo al tecnico. Ad Udine arriverebbe un calciatore importante e che soprattutto serve in maniera clamorosa per il modo di giocare della squadra. Proprio contro il Bologna si è visto quanto manca ai bianconeri un mediano in più e un innesto di questo tipo farebbe sobbalzare anche i tifosi più scettici.

Ad oggi l'unico problema che accompagna l'ex giocatore dell'Arsenal è un infortunio subito qualche mese fa contro il Barcellona in un incontro di campionato spagnolo. Il francese si è accasciato al suolo ed è dovuto uscire anticipatamente dal campo per via di una lesione al legamento crociato del ginocchio. Il suo recupero, però, sta procedendo in maniera spedita e di conseguenza la trattativa non ha subito nessun tipo di stop. Adesso andiamo a vedere tutti i dettagli economici di questa clamorosa operazione.

L'affare nei dettagli — Il contratto del calciatore 31enne è in scadenza e di conseguenza questa sarà l'ultima estate in cui il Villareal potrà provare a monetizzare. Il suo valore di mercato si aggira sui cinque milioni di euro e ad oggi è tutt'altro che impossibile strapparlo anche per una cifra minore. Bisogna monitorare attentamente questa pista, ma possiamo dire con certezza che la squadra bianconera ha proprio bisogno di un calciatore con queste caratteristiche.