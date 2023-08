Mercato Udinese – Caccia al post Beto / Tre nomi sulla lista dei Pozzo

Adesso è partita una vera e propria caccia al post Beto. Il suo sostituto dovrà arrivare nelle prossime ore ed essere pronto a tutto

Redazione

Il centravanti portoghese Beto è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Everton. Adesso la dirigenza si sta muovendo sul mercato e cercando il suo sostituto. Sono tre i nomi che al momento stanno facendo la differenza e soprattutto stregando la dirigenza guidata dalla famiglia Pozzo. Il primo su tutti è quello di Petar Musa. L'attaccante croato in forza al Benfica ha espressamente chiesto la cessione dopo l'arrivo di Arthur Cabral. Il team di Lisbona ha già fissato un prezzo, si parla di ben quindici milioni di euro. Una cifra elevata, ma parliamo di un centravanti in continua crescita che potrebbe fare davvero bene all'interno del campionato italiano.

Il secondo profilo messo sotto osservazione arriva dalla Premier League. Mercato che il figlio di Giampaolo (Gino Pozzo) conosce davvero molto bene. Il nome è quello di Emmanuel Dennis, direttamente dal Nottingham Forest. Il calciatore inoltre è una vecchia conoscenza della famiglia Pozzo visto che ha giocato con il Watford solo due anni fa. Quest'anno non è andata benissimo per il talento nigeriano visto che in 20 presenze (principalmente da subentrato) è riuscito a mettere a referto due reti e due assist. Un bottino magro, per un calciatore che costerebbe alla società più di dieci milioni. Inoltre bisogna anche ricordare che Dennis non è un attaccante dalla grande potenza fisica ed è alto solamente 1,75 cm. Di conseguenza non proprio il profilo più adatto alle circostanze.

Il nome in casa — Il terzo nome messo sotto osservazione dalla dirigenza friulana arriva dall'Aston Villa e stiamo parlando di Keinan Davis. Parliamo di un bomber che non ha mai segnato tantissimo, ma rispecchia al meglio le caratteristiche tecniche che sta cercando il mister Andrea Sottil. La battaglia per il nuovo bomber è ufficialmente partita, vedremo chi la spunterà. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Ecco l'ufficialità di Beto all'Everton <<<

