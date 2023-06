Mercato Udinese – Caccia al post Beto / L’ultimo nome arriva dalla Francia

L'Udinese continua a lavorare sul mercato, visto che l'addio di Beto continua ad avvicinarsi. Ecco tutte le ultime su un possibile sostituto

Redazione

Il futuro del bomber portoghese sembra essere oramai scritto. Quest'estate il centravanti Beto partirà appena la prima squadra riuscirà a mettere sul piatto l'offerta da 35 milioni di euro. Si parla di un cifra sicuramente importante per una squadra che ha grande voglia di fare la differenza e che già si sta muovendo sul mercato a caccia di un possibile sostituto. Ricordiamo a tutti che il patron Pozzo si è già assicurato l'arrivo di Brenner direttamente dal Cincinnati per più di dieci milioni di euro, ma questo potrebbe non bastare per rinforzare al meglio la squadra. Nelle ultime ore si stanno sondando anche altri profili, visto che l'attacco è destinato a cambiare totalmente nel corso di questa estate.

L'ultimo nome messo sotto osservazione è quello di Mamà Baldè. Giocatore classe 1996 che attualmente milita nella prima categoria del calcio francese. Questa stagione con il suo Troyes è andata particolarmente bene, visto che è riuscito a mettere a segno ben dodici reti in sole trentatré presenze. Una media ottima per un attaccante che adesso potrebbe cercare un salto di qualità nella sua carriera. Non solo l'Udinese su di lui, anzi la concorrenza sembra essere davvero ampia e ci si aspetta un match fino all'ultimo rialzo e all'ultima offerta. Andiamo a vedere il prezzo del cartellino del centravanti nato in Guinea Bissau ma con doppio passaporto portoghese.

Il costo del cartellino — La sua valutazione si aggira intorno agli otto milioni di euro. Una cifra consona che si aggiungerebbe alla spesa per Brenner e formerebbe un nuovo attacco fatto sia di qualità che di tanta fisicità. Vedremo nelle prossime settimane se arriverà effettivamente l'affondo decisivo e sarà questo il rinnovo finale per l'attacco della squadra bianconera.