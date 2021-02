Calciomercato Udinese – 25 milioni e passa la paura: che inizi la trattativa

L'ultima sessione di calciomercato si è appena conclusa ma in casa Udinese qualcosa si sta già muovendo. Valutazione del giocatore? 25 milioni

Stiamo parlando di Juan Musso. Non è una novità il fatto che l'Inter sia interessata alle prestazioni del portiere argentino. Il classe '94 sembrerebbe abbia stregato la dirigenza nerazzurra che avrebbe tutte le più chiare intenzioni di volerselo aggiudicare come post Handanovič. Il portiere sloveno, nell'ultimo periodo, ha perso un pò di colpi. La società interista non l'ha presa molto bene. Difficile che già dal prossimo anno il numero 1 possa accomodarsi in panchina. Avere un giovane carismatico e con tanta esperienza sulle spalle come secondo portiere, sicuramente, non sarebbe una strategia sbagliata. Le ultime indiscrezioni rivelano che le due società abbiano già cominciato a mettersi in contato. Ma non finisce qui.