News Udinese – Deulofeu: “Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”

L'Udinese è pronto a scalare la classifica. I recenti risultati e alcune buone prestazioni dei singoli fanno ben sperare

NEWS UDINESE - Ieri l' Udinese ha ottenuto una vittoria importantissima contro l' Hellas Verona . Gli scaligeri avevano iniziato il campionato proprio come l'anno scorso: rivelandosi una seria pretendente per un posto in Europa. I bianconeri invece, partiti con la speranza della salvezza , hanno dato una bella dimostrazione di calcio agli avversari veneti. Uno dei migliori in campo è stato senza dubbio l'esterno Gerard Deulofeu . Lo spagnolo, a ridosso del match, ha rilasciato alcune parole ai microfoni ufficiali del club friulano:

"Siamo tutti molto contenti per il risultato ottenuto e per come abbiamo giocato. Anche se non siamo stati costanti per tutta la durata della gara, il primo tempo avremmo meritato di più. Il loro portiere ha fatto delle belle parate. Per fortuna nel secondo tempo sono arrivati goal. Per quanto mi riguarda, sento di aver raggiunto quasi il top della forma. Ci sono veramente molto vicino. Sono già un paio di settimane almeno che il mio corpo risponde bene. Questo mi permette di giocare come voglio, con massima serenità. Questo fa la differenza per un calciatore. Felice del fatto che lavorare bene porta ad ottenere dei bei risultati in partita".