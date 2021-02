Calciomercato Udinese – Il sostituto di Musso ha un nome e un cognome

È sempre calciomercato e l'Udinese non vuole perdere tempo. Il sostituto di Musso potrebbe avere già un nome e un cognome

CALCIOMERCATO UDINESE - Le voci riguardanti il possibile addio del portiere argentino si fanno sempre più rumorose. L'Udinese ha puntato forte su di lui e adesso il prezzo del suo cartellino sta pian piano lievitando. La società friulana è stata chiara. Non importa dove vada, ciò che importa è la cifra. Difficilmente il club bianconero accetterà un'offerta inferiore ai 20 milioni di euro. L'Inter studia l'affare. Marotta continua a tenere la situazione sotto stretto monitoraggio. Il dirigente nerazzuro, però, non è l'unico ad essere interessato al numero 1 dell'Udinese. Salvo grandi sorprese, il futuro di Pau Lopez è sempre più lontano dalla Capitale. Il portiere spagnolo sembrerebbe essere pronto a fare i bagagli. Qualora la situazione dovesse diventare movimentata, l'Udinese non ha voglia di farsi trovare impreparata. Ecco perché il sostituto di Juan Musso avrebbe già un nome e un cognome.