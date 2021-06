Calciomercato Udinese – Ufficialità, trattative e voci

Il mercato bianconero 2021 inizierà ufficialmente il 1° luglio e chiuderà il 31 agosto. Presunti affari, trattative e rumors in casa Udinese

UFFICIALITÀ' - ENTRATA - Daniele Padelli (p. svincolato) USCITA - Thomas Ouwejan (c. non riscattato). Daniele Padelli ritrova la maglia dell'Udinese dopo averla indossata nell'edizione 2012-2013 della Serie A.Il portiere, svincolatosi a parametro zero dai nerazzurri, firma quindi con i friulani fino al 2023. Thomas Ouwejan invece è passato allo Schalke 04. L'Udinese ha rinunciato all'opzione di trattenere Ouwejan. Quest'ultima sarebbe stata possibile solamente attraverso un acquisto a titolo definitivo dall'Az Alkmaar (club titolare del suo cartellino) che invece ha girato temporaneamente l'olandese allo Schalke. TRATTATIVE - ENTRATA - Augustin Rossi (p. Boca J) USCITA - . L' Udinese potrebbe metter in atto una staffetta tutta argentina per la porta in vista della prossima stagione. Juan Musso è sempre più in procinto di partire visti anche gli interessamenti di squadre come la Roma, il club nerazzurro e i club inglesi. Da qui l'idea dei Pozzo di puntare su Augustin Rossi, estremo difensore del Boca Juniors.