Mercato Udinese – Tutti pazzi per Rodrigo De Paul. Le strategie dei club

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Ma nessuno è ancora riuscito a strappare Rodrigo De Paul all'Udinese negli ultimi anni

ALTERNATIVA PRONTA PER GIUNTOLI - Rodrigo De Paul sarà certamente uno dei pezzi più pregiati della prossima sessione estiva del calciomercato. Non è un mistero che il calciatore argentino sia uno dei sogni del Napoli di Aurelio De Laurentiis che già in passato ha provato a dialogare con l'Udinese. De Laurentiis vorrebbe De Paul soprattutto nel caso dovesse partire Fabian Ruiz. Ma l'Udinese, si sa, spara alto ed ecco che nel taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli spunta un'altra alternativa pronta. Si tratta di Toma Basic ventiquattro anni, un croato con un fisico rassicurante, capace anche di infilare quattro gol nell'ultima stagione insieme ai centimetri. Pure quella è una priorità.

PRIMO OBIETTIVO DI MALDINI - Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport in queste ore, sul forte centrocampista della nazionale cara a Maradona, ci sarebbe un altrettanto forte pressing del club rossonero di Stefano Pioli. Non vanno però dimenticate le altre società corteggiatrici del fuoriclasse argentino, in primis l'Atletico Madrid. Comunque sia il club di via Aldo Rossi pensa a lui per sostituire il turco Hakan Calhanoglu: l'attuale numero dieci dei rossoneri non rinnoverà il suo contratto. Maldini e Massara hanno quindi iniziato a monitorare il mercato con idee molto chiare e per abbassare le richieste di 40 milioni di euro (e superare la concorrenza), proporrebbero di inserire nella trattativa uno tra Pobega, Gabbia e Hauge. Il club friulano, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe orientato di più verso quest'ultimo.