Udinese – Cannavaro notizia shock: “Carnevale voleva Kim all’Udinese”

"Qualche stagione fa mi chiamò il capo del reparto scouting dell'Udinese Andrea Carnevale che voleva portarlo in Italia. Gli dissi che si parlava di un centrale forte visto che lo vedevo spesso siccome giocava nel campionato in cui allenavo". Una dichiarazione che sicuramente avrà fatto riflettere tanto la società sul possibile acquisto di questo difensore centrale. Probabilmente ha anche pesato l'unico difetto che gli ha trovato Fabio: "Ho detto a Carnevale anche che Kim peccava di eccesso di sicurezza". Forse proprio per questo motivo il difensore coreano non è mai arrivato in quel di Udine ed adesso è una colonna portante della squadra prima in classifica.