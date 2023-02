Mercato Udinese – Carnevale: “Rifiutata offerta importante per Beto”

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara ai prossimi incontri. Nel frattempo Carnevale svela un retroscena importante su Beto

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, l'obiettivo è quello di riprendersi una posizione in classifica che permetta (l'anno prossimo) di andare a giocare una competizione europea. Proprio in virtù di questo la dirigenza ha rifiutato le offerte che questo inverno sono arrivate per i giocatori più importanti. Tra le tante possiamo anche dire che c'era una che riguardava il bomber della squadra: Beto. Quella che all'inizio doveva essere solo una supposizione, è diventata a tutti gli effetti realtà. Infatti non puoi perdere le dichiarazioni del direttore del reparto scouting Carnevale in quel idi Sportitalia. Ecco le sue parole proprio sull'affare che riguardava il centravanti portoghese.

"Abbiamo rifiutato un'offerta importante per quanto riguarda il nostro attaccante Beto. Questa proposta era arrivata da una società della Premier League". Queste sono le parole di Carnevale che vanno a confermare tutte le indiscrezioni registrate nelle ultime settimane. Sempre queste parole vanno ad avvalorare tutto l'impegno che la famiglia Pozzo sta facendo registrare nell'Udinese. In questa situazione la società ha preferito rimanere competitiva piuttosto che incassare diverse decine di milioni di euro da poter reinvestire nell'immediato futuro. Carnevale, però, è stato anche chiaro proprio sulle prossime mosse della società. Andiamo ad ascoltare le sue dichiarazioni in vista di questa estate. Si prospetta un mercato davvero molto caldo.

Un mercato incredibile — "Sono convinto che Beto possa ancora fare tanti gol nei prossimi sei mesi, poi a fine stagione sia lui che Oshimen avranno la possibilità di andare a giocare in una grande squadra". Parole molto chiare che scrivono già a Febbraio il futuro di un bomber che è cresciuto a dismisura in questo anno e mezzo con i colori bianconeri. Chissà che non ci sia già qualche discorso in ballo proprio tra l'Udinese e il Napoli.