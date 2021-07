Calciomercato Udinese – Capitolo centrocampo: chi entra e chi esce

L'Udinese è al lavoro per preparasi al meglio in vista dell'inizio della Serie A. I bianconeri avranno un inizio di campionato per niente semplice. L'esordio sarà contro la Vecchia Signora alla Dacia Arena, mentre nella seconda e terza giornata, i friulani affronteranno Venezia e Spezia. Successivamente, altri due impegni difficilissimi contro Napoli e Roma. La società vuole regalare a Luca Gotti una squadra in grado di giocarsela con tutte. Dopo gli arrivi di Udogie e Silvestri, è molto vicino anche quello di Kamil Glik. L'ufficialità è prevista nelle prossime ore. Sistemata la difesa, Marino potrà concentrarsi sul centrocampo, reparto che subirà diverse modifiche rispetto all'anno scorso. Ma vediamo gli ultimi aggiornamenti<<<