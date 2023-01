Mercato Udinese / L’Everton tenta il colpo last minute: offerta per Beto

Potrebbe arrivare un clamoroso colpo di scena sul dong di questo mercato per l'Udinese. Come riportato da diverse fonti, sarebbe arrivata negli ultimi minuti a Marino una proposta molto allettante per uno dei giocatori più importanti della squadra friulana. Infatti, l'Everton avrebbe offerto per il cartellino di Beto Betuncal una somma per circa 25 milioni di euro più bonus. Una cifra importante che potrebbe far vacillare i la dirigenza bianconera.

L'alternativa

L'operazione comunque non resta di semplice risoluzione: l'Udinese, infatti, sarebbe costretta a trovare un sostituto del portoghese in pochissimo tempo, impresa tutt'altro che facile dati i tempi stringenti della chiusura del calciomercato invernale. Il favorito per sostituirlo sarebbe Cabral, anche se la Fiorentina non vorrebbe privarsene adesso. L'attaccante ex Basilea sarebbe quindi più un'opportunità per giugno, quando a quel punto Beto potrebbe lasciare Udine. Cambiando rapidamente discorso, andiamo a conoscere la lista dei sogni dei dirigenti bianconeri in queste ultime ore di mercato. Ecco i nomi dei possibili colpi last minute <<<