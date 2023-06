Calciomercato Udinese – Carnevale: “Samardzic ha tante richieste”

Il direttore del reparto scouting ha parlato di uno dei fiori all'occhiello della squadra bianconera. Ecco le sue dichiarazioni su Samardzic

Redazione

L'Udinese continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Uno degli uomini del momento è senza ombra di dubbio Lazar Samardzic. Il calciatore ha grande voglia di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco. Molte squadre, però, lo hanno individuato per renderlo un calciatore fondamentale in vista delle prossime stagioni. Non è semplice e bisogna fare il massimo per poter difendere le sue prestazioni ancora un anno. La dirigenza non ha intenzione di cederlo, ma se dovessero arrivare delle offerte monstre sarà davvero difficile dire di no. Nel frattempi ha parlato anche il direttore dell'area scouting Carnevale. Ecco le sue dichiarazioni su quello che è indubbiamente uno dei centrocampisti del futuro per il calcio europeo.

"Il mio mestiere è fare il responsabile degli osservatori. Io mi fermo soltanto a suggerire i calciatori, poi il grosso del lavoro e le trattative vengono gestite dal presidente. Alla fine so solo cosa accade quando esce la notizia". Carnevale prima di dare la sua opinione non si è voluto sbilanciare e soprattutto ha cercato di fare capire a tutti che la sua idea non è poi quella che effettivamente il club sceglierà di percorrere. Adesso, però, passiamo al suo parere sul calciatore serbo ma nato in Germania.

Su Lazar Samardzic — "Andasse al Napoli, comunque, mi farebbe piacere. Samardzic è molto forte come lo era Zielinski all'Udinese. So che ha tantissime richieste. La scelta sarà sua". Il paragone è subito di primissimo livello e Carnevale non è l'unico ad aver notato questa somiglianza, visto che lo ha fatto anche il tecnico Luciano Spalletti. Adesso non si può fare altro che continuare a lavorare e cercare di salvare Lazar in bianconero.