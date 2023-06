Mercato Udinese – La Gazza è sicura: “Pronti 15 milioni per Samardzic”

Questa mattina è arrivata una vera e propria bomba di mercato da parte della Gazzetta dello Sport. Il giornale ha lanciato uno scoop non indifferente, visto che sembra avvicinarsi l'addio di Lazar Samardzic. Il calciatore in realtà è stato blindato dalla società nelle ultime settimane in tutti i modi possibili ed immaginabili, ma se le offerte dovessero arrivare copiose e multimilionarie come ci si aspetta, sarà difficile poter dire sempre di no. Proprio in queste ore la Gazzetta ha annunciato che il Napoli ha messo sul piatto 15 milioni per assicurarsi le prestazioni del centrocampista serbo. Un'offerta ancora troppo bassa per la società che non ha nessuna intenzione di svendere il possibile crack del calcio italiano. Proprio per questo motivo ci si aspetta una trattativa molto lunga anche con le altre società. Vedremo nel corso delle prossime settimane se le squadre si avvicineranno ai 25/30 milioni che ad oggi l'Udinese richiede. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le parole con cui Destiny Udogie ha salutato il club <<<