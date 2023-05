Mercato Udinese – Carnevale: “Samardzic al Napoli? Io me lo auguro”

L'Udinese continua a lavorare intensamente sul mercato. In queste ultime ore è arrivata una notizia che ha scosso l'ambiente. La Repubblica ha annunciato un affare tra il Napoli e l'Udinese per le prestazioni di Lazar Samardzic. A frenare il tutto ci ha pensato il presidente del club Franco Soldati. Dopo le dichiarazioni del presidente, però, ha parlato ancora uno dei dirigenti più importanti dell'Udinese: Andrea Carnevale. Ecco le sue dichiarazioni: "Lazar Samardzic al Napoli? Io me lo auguro, anche se stiamo parlando di un calciatore ancora giovanissimo". Sempre Carenvale ha poi continuato: "Ad oggi non so se rimarrà in bianconero. Si tratta di una valutazione che dovremo fare e cui penserà il presidente". Il futuro del giocatore serbo non è ancora deciso, ma le strade percorribili sono davvero tante. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime che arrivano dal campo. Ecco per quante giornate starà fuori Rodrigo Becao <<<