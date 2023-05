Udinese – Pozzo si tiene stretto Samardzic: la giornata bianconera

Si conclude un'altra giornata all'interno del mondo bianconero. I ragazzi di Andrea Sottil hanno ripreso il loro lavoro in vista dei prossimi incontri di campionato. In programma una sfida molto importante contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. L'argomento principale della giornata, però, è il mercato. Questa mattina i tifosi bianconeri si sono svegliati con una notizia bomba: " Lazar Samardzic vicinissimo al Napoli di Aurelio De Laurentiis". La cifra della trattativa si aggirava intorno ai quindici milioni di euro più bonus e sembrava davvero tutto fatto, fino a quando non ha parlato il presidente Franco Soldati.

Stiamo parlando di uno degli uomini più importanti all'interno del team ha chiarito subito la posizione del calciatore serbo. Ad oggi Lazar Samardzic è davvero molto difficile che possa partire verso un nuovo club. I bianconeri puntano fortemente su di lui anche in vista della prossima stagione e per un potenziale addio serve un'offerta monstre. Rientra ufficialmente il primo allarme di una sessione di mercato che si prospetta essere davvero lunghissima.