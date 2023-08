Udinese – Samardzic e Beto ore di fuoco: le squadre interessate / Giornata

Samardzic e Beto sono pronti per una nuova esperienza. Ancora non si sa se resteranno in bianconero o meno, intanto ecco i team interessati

Sono ore di fuoco in quel di Udine. La squadra come confermato dal direttore dall'area tecnica Federico Balzaretti sembra non aver esigenza di vendere, ma da qua a fine mercato preferirebbe comunque cedere per un totale di circa 30 milioni di euro. Al momento gli unici due calciatori che potrebbero garantire una cifra così elevata nelle casse della società bianconera sono proprio quelli citati nel titolo: il portoghese Beto e soprattutto il giovane centrocampista Lazar Samardzic. Non dimentichiamo che il secondo era già stato ceduto per una volta, ma alla fine è saltato tutto per via delle richieste del padre che ha cambiato le carte in tavola a trattativa pressoché conclusa.

Ad oggi vanno registrati dei seri interessi da parte del Napoli sempre sul giocatore serbo, ma nato in quel di Berlino. Non dimentichiamo che le sue giocate si adatterebbero benissimo in un possibile 4-3-3 soprattutto con le spiccate doti offensive che mostra la squadra di Rudy Garcia. Ad oggi la cifra richiesta dall'Udinese non cambia visto che si aggira sempre intorno ai 25 milioni di euro. Il problema più grosso è che la squadra vorrebbe chiudere un affare includendo anche qualche contropartita che possa prendere il posto proprio dell'ex Lipsia. Il Napoli in questo momento non può offrire nulla di gradimento alla società friulana, di conseguenza il discorso è in stand-by.

Attenzione a Beto — Il centravanti portoghese Beto, invece, continua ad avere tanti estimatori dall'Inghilterra. La Premier sembra essere un campionato studiato su misura anche per le sue caratteristiche. Ad oggi solo l'Everton si è mostrato realmente interessato avanzando un'offerta negli scorsi mesi. La proposta è stata rispedita al mittente, ma non possiamo escludere che in questa ultima settimana possano arrivare dei rilanci. Vedremo se Beto e Samardzic resteranno in bianconero o meno.