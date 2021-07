Mercato Udinese – dalla Spagna: “Cessione importante in vista”

Il mercato in queste ultime ore si sta infuocando, diversi i giocatori al centro delle trattative. L'Udinese non può stare tranquillo perché uno dei suoi gioiellini sembra essere pronto per fare le valigie. Il presidente Pozzo ho chiesto qualche cessione in modo da poter finanziare i botti di fine calciomercato, ascoltato dal D.S. Pierpaolo Marino che si è messo subito all'opera. Il giocatore su cui diversi club hanno messo l'occhio sembra essere pronto per una nuova avventura, l'attaccante è pronto a mettersi in gioco anche per squadre più blasonate. Andiamo a scoprire assieme il profilo al centro del mercato.