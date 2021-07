Calciomercato Udinese – Marino scatenato: trovato l’accordo per il difensore

I bianconeri sono vicini all'arrivo ad Udine del nuovo difensore. Nelle ultime ore, infatti, è stato trovato l'accordo tra le due società

Redazione

L'Udinese viaggia spedita ed ha grande voglia di affrontare la prossima stagione.I bianconeri non vedono l'ora di iniziare il nuovo campionato, magari accompagnati dal tifo della Dacia Arena. E per alimentare ancora di più questo entusiasmo la società vuole regalare a mister Gotti e i tifosi dei nuovi rinforzi. Dopo aver concluso per Udogie e aver raggiunto l'accordo per Silvestri (atteso a breve in ritiro), la dirigenza continua la caccia a nuovi innesti. Nelle ultime ore, infatti, Marino sembrerebbe aver trovato l'accordo per un nuovo difensore. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Ecco il nuovo difensore

L'Udinese infatti sarebbe molto vicina alla definizione di un nuovo acquisto. I friulani hanno trovato l'accordo col Benevento per il passaggio del difensore Kamil Glik ad Udine. I campani cercavano una nuova sistemazione per il polacco (desideroso di una nuova avventura) data la retrocessione in Serie B. Ecco allora che Marino si è fatto avanti. Glik sarebbe sicuramente un rinforzo di qualità ed esperienza che andrebbe a completare il reparto arretrato di Luca Gotti. Nel frattempo emergono i dettagli dell'affare e le tempistiche per poter vedere il polacco in bianconero. Scopriamole insieme.

Tempistiche

Come riporta Tuttomercatoweb, Udinese e Benevento hanno trovato l'accordo per Glik. Ma prima di vedere il polacco ad Udine, i bianconeri vogliono chiudere una cessione. L'indiziato numero uno è Stryger Larsen, ormai promesso sposo del Galatasary. Le prossime ore saranno calde ma Marino non può troppo tirare la corda coi campani. Infatti la trattative con il Benevento è bloccata da due giorni. Vigorito aspetta la mossa decisiva di Pozzo ma se non dovesse arrivare a breve occhio all'inserimento di nuovi club. Glik è sicuramento un profilo affidabile e di offerte per lui non mancano, soprattutto dopo la retrocessine del Benevento. L'Udinese però nel frattempo sta scandagliando anche altre piste in altri ruoli. Ecco tutti i nomi più caldi <<<