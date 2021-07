Mercato Udinese – Marino: “Che lusso De Paul e Musso. Ma Silvestri…”

L'Udinese si divide tra campo e mercato. Il direttore tecnico Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per spiegare la situazione

L'Udinese continua a preparare la nuova stagione che verrà. Ormai manca meno di un mese all'esordio in campionato della squadra. Il momento per accelerare quindi è questo. Il mister però ha bisogno anche dell'aiuto dalla società per presentarsi al meglio il 22agosto. Sul momento è intervenuto anche ai microfoni di RadioMarte il direttore tecnico bianconero Pierpaolo Marino. Il dt infatti ha spiegato bene le voci in uscita non disdegnando qualche battuta anche sul mercato in entrata. Ma il dirigente dell'Udinese non si è soffermato solo sul mercato che verrà. Vediamo insieme il resto dell'intervento a Radio Marte.