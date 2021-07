Notizie Udinese – Le prime parole di Silvestri: ”Carico e felice di essere qui”

Il nuovo acquisto dei bianconeri ha voluto lasciare un messaggio a tutti i tifosi dell'Udinese: ecco le sue parole

Manca un mese all'inizio della Serie A e l'Udinese vuole farsi trovare pronta e preparata. Le assenze di Juan Musso e Rodrigo De Paul peseranno molto, ma la società sta lavorando per costruire una squadra forte in grado di stupire tutti. Intanto, i bianconeri sono impegnati nel ritiro di Sankt Veit, dove a breve è previsto l'arrivo dell'ultimo nuovo acquisto: Marco Silvestri, portiere esperto ed affidabile. Finalmente, i friulani hanno trovato l'erede del numero uno argentino. L'ex giocatore dell'Hellas Verona, Il classe 2002, prima di mettersi in viaggio verso l'Austria, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi. Ecco le sue parole.

Le parole di Silvestri

Il classe '91, tramite un' Instagram Story pubblicata sul profilo ufficiale della società, ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi. ''Ciao a tutti, sono appena arrivato a Udine. Sono molto felice e carico per questa nuova stagione. Forza Udinese!" Messaggio breve, ma che fa capire la voglia che ha l'estremo difensore per questa avventura. Ricordiamo le cifre del suo trasferimento. Silvestri è stato acquistato per 2,3 milioni di euro ed ha firmato un contratto fino al trenta giugno 2024. Affare pazzesco messo a segno dalla famiglia Pozzo. Intanto, il club bianconero ha salutato il portiere.

Il benvenuto dell'Udinese

Il club friulano ha dato il benvenuto al trentenne con un comunicato apparso sul sito ufficiale. ''Affidabilità e talento per la porta bianconera: è Marco Silvestri il nuovo portiere dell’Udinese.

Il numero uno emiliano arriva a titolo definitivo dall’Hellas Verona ed ha firmato un contratto con l’Udinese fino al 30 giugno 2024.

Portiere di esperienza anche internazionale, Silvestri è stato uno dei migliori estremi difensori della Serie A nelle ultime due stagioni e rappresenta, così, per l'Udinese un rinforzo di grande spessore''.