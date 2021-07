Calciomercato Udinese – Chi sarà l’erede di Musso? Le ultime

La dirigenza bianconera continua a cercare l'erede del portiere argentino. Due profili sono attenzionati maggiormente per la porta

Musso si prepara ad iniziare la sua nuova avventura all'Atalanta. La sua cessione ha portato nelle casse dell'Udinese20 milioni di euro e ora i bianconeri puntano a migliorare la rosa con questa cifra. La dirigenza friulano sta valutando diversi profili per la propria porta. Al momento è arrivato Padelli, ma il neo campione d'Italia non è sufficiente per farsi carico dell'eredità di Musso. Nei giorni scorsi si è un po' raffreddata la pista che porta a Silvestri del Verona mentre un al altro portiere è tornato fortemente in auge. Vediamo nel dettaglio.

Corsa a due

Silvestri sembrava, appunto, in procinto di passare all'Udinese. La trattativa ha ricevuto una frenata a seguito della distanza tra domanda e offerta. L'Hellas valuta il portiere 6 milioni di euro mentre Marino si è spinto al momento a 2 milioni più bonus. La differenza di valutazione al momento è importante ma i buoni rapporti con il Verona (vedasi l'affare Udogie) potrebbero far sbloccare la trattativa in tempi brevi. Silvestri è in scadenza 2022 e dopo la partenza del suo vecchio allenatore Juric è alla ricerca di nuovi stimoli. Per questo l'interesse proveniente da Udine lo aveva particolarmente colpito. Nel frattempo, però, Pozzo e i suoi si guardano intorno e col gruzzoletto ricavato dalle recenti cessionipotrebbe virare su un altro pallino. Ecco di chi si tratta.

Spazio ai giovani

La società non vuole abbandonare la pista che ha adottato negli ultimi anni: individuare un profilo giovane grazie allo scounting e valorizzarlo con la casacca bianconera. Per questo motivo Maximiano Luis rispecchia perfettamente il prototipo di giocatore che piace all'Udinese. Il portiere dello Sporting Lisbona ha un grande potenziale e l'Udinese non vuole farselo scappare. Ecco perché ha presentato la prima offerta di 5 milioni di euro. Come riporta Tuttomercatoweb, i portoghesi hanno rilanciato chiedendo 6 milioni e il 30% della futura rivendita. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni ma la pista è da seguire con attenzione.