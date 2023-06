Calciomercato Udinese – S’infiamma l’asse Udine-Torino / Tutte le trattative

La squadra bianconera sa che deve cercare di allestire un team competitivo in vista della prossima stagione. In questo istante si sta aprendo un vero e proprio asse con un altro club del nostro campionato, una vera e propria rivale. Stiamo parlando del Toro di Ivan Juric. La squadra del capoluogo piemontese si è mostrata interessata a diversi giocatori che fanno parte del club friulano e di conseguenza bisognerà cercare di difendersi con le unghie e con i denti in ottica futura. Andiamo a vedere nel dettaglio quali potrebbero essere i giocatori che nelle prossime ore dovranno decidere se restare in quel di Udine oppure provare una nuova esperienza dall'altra parte del Nord Italia.