Calciomercato Udinese – Nuovo difensore arriva dal Brasile? / Ecco l’offerta

L'Udinese è a caccia del nuovo difensore centrale. L'addio di Rodrigo Becao continua a prendere piede e sembra essere una semplice questione di ore prima che il calciatore brasiliano possa effettivamente partire e cercare una nuova esperienza con un grande club. I bianconeri, però, non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati e proprio per questo motivo si stanno muovendo a caccia di un degno sostituto. Nelle ultime ore è stata fatta un'offerta per il difensore centrale del Botafogo (che sta ammazzando il campionato brasiliano) Adryelson. 4,5 milioni sono stati messi sul piatto dal club della famiglia Pozzo. Per il momento non sono stati valutati come sufficienti e di conseguenza non possiamo escludere un aggiornamento nel corso delle prossime settimane. Vedremo se l'Udinese cambierà meta oppure proverà a convincere il Botafogo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Scritto il futuro di Matheus Martins <<<