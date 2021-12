Udinese – Clamoroso: chiamata inaspettata / Il giocatore tentenna

Finalmente ci siamo. Dopo settimane di voci ed indiscrezioni, sta per iniziare la sessione invernale di mercato. L'apertura ufficiale è prevista per lunedì 3 gennaio 2022.

La dirigenza bianconera è ormai da diverso tempo al lavoro per cercare di rinforzare la squadra. L'Udinese non ha una rosa scarsa, ma qualche innesto in più farebbe decisamente comodo a mister Gabriele Cioffi.